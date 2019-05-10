Чичерова рассказала, на каких стартах планирует выступать в текущем сезоне

Олимпийская чемпиона Лондона-2012 Анна Чичерова в интервью "СЭ" рассказала о подготовке к предстоящему сезону. Она добавила, что собирается выступать практически на всех российских стартах, какие только есть в календаре.

– Как прошла ваша подготовка к сезону?

– После зимних стартов я съездила в ЮАР, провела там чуть меньше двух недель. Это был период межсезонья, я восстанавливала организм и готовила его к дальнейшей работе. После этого мы отправились в Португалию и провели там уже полноценный сбор. Сейчас я в Сочи, где идет уже финальный период перед соревнованиями. Пока все в штатном режиме, погода позволяет выполнять план.

– Где и когда вы откроете сезон?

– Я планирую выступить на Кубке России 29 мая, и после него вернуться домой в Москву. В принципе, я буду прыгать практически на всех российских стартах, какие только есть в календаре. Традиционно ключевым станет чемпионат России, где я постараюсь максимально себя реализовать.

– В прошлом году вы почти не ездили на сборы, в этом – почти с них не вылезали. Прогресс ощущается?

– В сборах, конечно, есть свои "плюсы". Основной – это экономия времени на дорогу, которая в Москве может съедать по полтора часа в один конец. Но с другой стороны, когда ты тренируешься без манежа, ветер и дождь вполне могут отменить техническую тренировку. В принципе, я своей подготовкой довольна. Сейчас мы уже выполнили определенный объем и перешли к техническим тренировкам. Ну, а что там у меня с прогрессом – посмотрим на соревнованиях. (Наталья Марьянчик)

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