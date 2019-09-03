Чичерова пропустит чемпионат России, но надеется поучаствовать в Военных играх

Российская спортсменка Анна Чичерова пропустит командный чемпионат России из-за травмы. Она надеется, что сможет выступить на Военных играх в Китае.

— Дне недели назад на тренировке я сломала мизинец на толчковой ноге, поэтому вынуждена отказаться от сочинского старта, — цитирует Чичерову ТАСС.

По словам спортсменки, она сохраняет надежду на то, что сможет выступить на Всемирных военных играх в Китае и получит необходимый допуск от международной федерации. «Поэтому я продолжаю тренироваться. На всякий случай», — отметила спортсменка.

Седьмые летние Всемирные военные игры пройдут в Ухане (Китай) с 18 по 27 октября.