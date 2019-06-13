Чичерова показала лучший результат сезона в мире в прыжке в высоту

В Жуковском прошел "Кубок Подмосковья" по легкой атлетике, на котором Анна Чичерова и Михаил Акименко показали лучшие результаты сезона в мире в прыжке в высоту, информирует rusathletics.com.

Чичерова со второй попытки преодолела два метра ровно и возглавила топ-лист мирового сезона, отодвинув на второе место украинку Ирину Геращенко, которая днем раньше прыгнула 1.99. Геращенко выступит в четверг на этапе Бриллиантовой лиги в Осло, где также примет участие и россиянка Мария Ласицкене. Второй в Жуковском стала Александра Ярышкина – 1.94.

У мужчин Михаил Акименко преодолел 2 метра 31 сантиметр, повторив лучший результат мирового сезона. Теперь в мировой табели о рангах многовластие. Еще четверо спортсменов имеют такой же результат.