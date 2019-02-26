Чичерова подала заявку в ИААФ на получение нейтрального статуса

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова подала заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на получение статуса нейтральной спортсменки, необходимого для участия в международных стартах на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

- ВФЛА в понедельник отправила в IAAF заявку от Анны Чичеровой на получение нейтрального статуса, - цитирует ТАСС Юхареву.

В октябре 2016 года Международный олимпийский комитет объявил о том, что Чичерова лишена бронзы Олимпиады-2008 в Пекине после обнаружения запрещенного препарата туринабола по итогам перепроверки ее допинг-пробы. Россиянка оспорила это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), но CAS отклонил апелляцию легкоатлетки. Чичерова приняла решение вернуть бронзовую медаль ОИ-2008, так как не смогла доказать свою невиновность. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифицировала спортсменку до 30 июня 2018 года.