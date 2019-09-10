Чичерова и Кривошапка не получили нейтральный статус от ИААФ

Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила фамилии еще 11 российских легкоатлетов, получивших право выступать на международных легкоатлетических стартах 2019 года в нейтральном статусе. В получении нейтрального статуса ИААФ отказала 18 российским легкоатлетам. В их числе олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова и чемпионка мира 2013 года в эстафете 4х400 м бегунья Антонина Кривошапка, сообщает официальный сайт ВФЛА.

Нейтральный статус на соревнования 2019 года получили:

— Ксения Аксенова (400м)

— Михаил Акименко (прыжок в высоту)

— Ирина Иванова (прыжок с шестом)

— Владислав Панасенков (метание копья)

— Дмитрий Сорокин (тройной прыжок)

— Сардана Трофимова (марафон)

— Анна Тропина (3000 м с/)

— Юлия Турова (спортивная ходьба 20 км)

— Наталья Аксенова (прыжок в высоту)

— Анатолий Рыбаков (5000/10000 м)

— Константин Шабанов (110 м с/б)

В получении нейтрального статуса ИААФ отказал:

— Анна Авдеева (толкание ядра)

— Александра Гуляева (800, 1500м)

— Алена Гордеева (толкание ядра)

— Ангелина Жук-Краснова (прыжок с шестом)

— Антонина Кривошапка (400 м)

— Екатерина Конева (прыжок в длину, тройной прыжок)

— Дарья Нидбайкина (тройной прыжок)

— Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п)

— Евгения Соловьева (толкание ядра)

— Екатерина Строкова (метание диска)

— Анна Чичерова (прыжок в высоту)

— Александра Ярышкина (прыжок в высоту)

— Максим Якушев (3000 м с/п)

— Елена Лашманова (спортивная ходьба)

— Наталья Погребняк (100, 200 м)

— Екатерина Завьялова (800, 1500 м)

— Павел Савин (400 м)

— Анастасия Витюгова (метание диска)

Таким образом, в настоящий момент 129 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в различных международных стартах 2019 года, 53 спортсменов получили от ИААФ отказы в получении нейтрального статуса, нейтральный статус отозван у одного спортсмена (Игорь Образцов — спринт).

Отметим, что в 2018 году 73 российских легкоатлета получили от ИААФ разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.