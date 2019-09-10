Чичерова и Кривошапка не получили нейтральный статус от ИААФ
Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила фамилии еще 11 российских легкоатлетов, получивших право выступать на международных легкоатлетических стартах 2019 года в нейтральном статусе. В получении нейтрального статуса ИААФ отказала 18 российским легкоатлетам. В их числе олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова и чемпионка мира 2013 года в эстафете 4х400 м бегунья Антонина Кривошапка, сообщает официальный сайт ВФЛА.
Нейтральный статус на соревнования 2019 года получили:
— Ксения Аксенова (400м)
— Михаил Акименко (прыжок в высоту)
— Ирина Иванова (прыжок с шестом)
— Владислав Панасенков (метание копья)
— Дмитрий Сорокин (тройной прыжок)
— Сардана Трофимова (марафон)
— Анна Тропина (3000 м с/)
— Юлия Турова (спортивная ходьба 20 км)
— Наталья Аксенова (прыжок в высоту)
— Анатолий Рыбаков (5000/10000 м)
— Константин Шабанов (110 м с/б)
В получении нейтрального статуса ИААФ отказал:
— Анна Авдеева (толкание ядра)
— Александра Гуляева (800, 1500м)
— Алена Гордеева (толкание ядра)
— Ангелина Жук-Краснова (прыжок с шестом)
— Антонина Кривошапка (400 м)
— Екатерина Конева (прыжок в длину, тройной прыжок)
— Дарья Нидбайкина (тройной прыжок)
— Константин Плохотников (1500 м, 3000 с/п)
— Евгения Соловьева (толкание ядра)
— Екатерина Строкова (метание диска)
— Анна Чичерова (прыжок в высоту)
— Александра Ярышкина (прыжок в высоту)
— Максим Якушев (3000 м с/п)
— Елена Лашманова (спортивная ходьба)
— Наталья Погребняк (100, 200 м)
— Екатерина Завьялова (800, 1500 м)
— Павел Савин (400 м)
— Анастасия Витюгова (метание диска)
Таким образом, в настоящий момент 129 российских легкоатлетов имеют право принимать участие в различных международных стартах 2019 года, 53 спортсменов получили от ИААФ отказы в получении нейтрального статуса, нейтральный статус отозван у одного спортсмена (Игорь Образцов — спринт).
Отметим, что в 2018 году 73 российских легкоатлета получили от ИААФ разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.