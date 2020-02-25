Четырехкратный олимпийский чемпион Фара признал употребление L-карнитина

Четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фара признал, что использовал L-карнитин в разрешенных количествах, информирует BBC. Ранее спортсмен отрицал данный факт. В распоряжение источника попала стенограмма допроса Фары комиссарами Антидопингового агентства США (USADA).

— Я хотел во всем разобраться, извините, но принимал его в то время, хотя думал, что это не так, — сказал Фара.

L-карнитин — это естественная аминокислота, которая может помочь ускорить обмен веществ и повысить спортивные результаты. Инъекции ему делал главный врач федерации легкой атлетики Великобритании (UK Athletics) Роб Чакраверти. Также уточняется, что при этом присутствовали главный тренер организации по дистанционному бегу Барри Фадж, исполнительный директор UK Athletics Нил Блэк и тренер самого Фары Альберто Саласар.

Всего спортсмен получил четыре инъекции данного вещества. Объем L-карнитина, полученный им, в общей сложности составил 13,5 мл. Инъекции данного вещества разрешены только в том случае, если их объем меньше 50 мл. Спустя шесть дней после этого Фара не записал L-карнитин в своей форме допинг-контроля, хотя должен был это сделать.

В январе сообщалось, что антидопинговое агентство Великобритании готово бороться с любыми попытками Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) заполучить образцы мочи и крови сэра Мо Фары в рамках расследования дела его опального бывшего тренера Альберто Салазара.

Исполнительный руководиль UKAD Николь Сапстед заявила, что она заблокирует выдачу проб для возможной перепроверки, если только не будет «достоверных доказательств» того, что они содержат запрещенные препараты.

Мо Фара — британский бегун сомалийского происхождения. Он — четырехкратный олимпийский чемпион — выигрывал забеги на 5000 и на 10 000 метров на Играх в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016, в его активе также шесть золотых медалей чемпионатов мира и пять — чемпионатов Европы. Атлет никогда не был уличен в употреблении допинга и всегда усиленно отрицал, что когда-либо принимал запрещенные препараты.