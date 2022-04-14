Чешская триатлонистка дисквалифицирована за плевок перед стартом

Звезда женского триатлона из Чехии Петра Куржикова заработала необычную дисквалификацию на соревнованиях серии Arena Games в Мюнхене на прошлой неделе.

Участница Олимпиады в Токио лидировала после первого этапа и готовилась стартовать в заплыве на 200 метров на втором этапе. Но перед началом выступления в бассейне сплюнула на пол в укромном (как ей казалось) месте.

Однако это заметил главный судья, предъявивший 30-летней спортсменке красную карточку и снявший ее с соревнований. Дело в том, что по правилам триатлона плевки на трассе действительно запрещены, однако Куржикова сделала это до старта. Поэтому решение арбитра вызвало у чешки недоумение.

Тем не менее спортсменка согласилась с дисквалификацией и уже принесла болельщикам свои извинения.