Чен прокомментировала решение ЕСПЧ поддержать апелляцию Семени по делу о снижении уровня тестостерона

Чемпионка мира по легкой атлетике Иоланда Чен прокомментировала решение ЕСПЧ поддержать апелляцию двукратной олимпийской чемпионки в беге на 800 метров Кастер Семени по делу о снижении уровня тестостерона.

«Кастер давно пора остановиться и успокоиться. Ей давно уже следовало бы закончить спортивную карьеру и не создавать вокруг себя шум. Судилась она с World Athletics совершенно зря. Но на Западе в последние годы такая тенденция, что таких людей жалеют и стараются во всем им потакать. И мне кажется, в сущности, к спорту эта история не имеет отношения. А решение, согласно которому Семени нужно понижать уровень тестостерона, справедливое. Потому что все легкоатлеты должны быть в равных условиях. А иначе теряется весь смысл соревнований. С повышенным уровнем тестостерона женщины показывают более высокие результаты. Это же можно приравнять к допингу и отстранять. И совершенно неважно, далось ей это от природы либо же она прибегла к искусственному повышению этого гормона. Ведь есть законы соревнований. В них четко сказано, что женщины с повышенным уровнем тестостерона не могут принимать участие. И это нужно соблюдать вне зависимости от того, как этот уровень у тебя поднялся. Если у Семени есть какие-то отклонения, то пусть она занимается другим делом», — приводит слова Чен RT.

Напомним, что у спортсменки от природы завышенный тестостерон и ей приходилось принимать лекарства, которые снижают его уровень. В 2022 году Семеня заявила, что эти препараты негативно влияли на ее здоровье.

Семеня — южноафриканская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка (2012 и 2016 годов) и трехкратная чемпионка мира на дистанции 800 метров.