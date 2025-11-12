Чемпионку Украины исключили из федерации из-за выступлений в России

Легкоатлетка Анна Гордиюк исключена из Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) из-за выступлений на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.

Решение было принято на совете Федерации.

Гордиюк становилась чемпионкой Украины среди юниорок на дистанции 60 метров. С 2022 года 20-летняя спортсменка представляет Россию.

В июне 2024-го она выиграла всероссийские соревнования на 100 метров, а в мае 2025-го получила звание мастера спорта.