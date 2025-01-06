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Чемпионка России в прыжках в высоту Кочанова из-за травмы пропустит турнир в Екатеринбурге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова из-за повреждения не сумеет принять участие в «Рождественских стартах» в Екатеринбурге.

Об этом сообщила тренер 22-летней спортсменки Елена Попкова.

«Приняли решение этот зимний сезон открыть чуть позже. Дело в том, что спортсменка не сумела до конца восстановиться после травмы задней поверхности бедра, полученной на тренировке. Мария заявилась на турнир в Москве 9 января, возможно, выступит там. А дальше все пойдет по плану. В Челябинске 17 января точно будем стартовать», — цитирует Попкову ТАСС.

«Рождественские старты» пройдут в Екатеринбурге 7 января.

Источник: ТАСС
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