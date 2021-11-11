Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова начала подготовку к зимнему сезону в Португалии

Светлана Абрамова, тренер чемпионки мира в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой сообщила, что спортсменка начала тренировочный сбор в Португалии.

«Мы уже почти неделю находимся в Португалии. Анжелика готовится к зимнему сезону с полной отдачей. Сейчас у нее двухразовые тренировки, она выполняет большой объем беговой, прыжковой и силовой работы, также делает много общеукрепляющих и специальных упражнений. Для нее сейчас привычное начало подготовительного периода с тяжелыми тренировками», — приводит ТАСС слова Абрамовой.

По словам Абрамовой, после возвращения из Португалии в Москву Сидорова приступит к техническим тренировкам с шестом.

С 18 по 20 марта 2022 года в Белграде (Сербия) пройдет чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.