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Сегодня, 09:15

Чемпионка Европы Купцова призвала прекратить травлю Исинбаевой

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елена Исинбаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в интервью «СЭ» выступила в поддержку Елены Исинбаевой.

«Она могла спокойно уйти в 25, и плевать на этот спорт. Но не ушла — потому что ответственность за страну. Может, злость, зависть у людей. Но нельзя зачеркивать карьеру человека. Я даже не знаю, кого можно поставить с ней в один ряд. Надо прекратить травлю. Говорят, что она отреклась. Я свидетель воочию ее спортивной судьбы. Если бы не было патриотизма и чувства ответственности за страну — не было бы результатов! Деньги — второстепенный фактор, они прилагаются. Если в голове только деньги, результата не будет, поверьте. Это закон спорта», — сказала Купцова «СЭ».

Марина Купцова и&nbsp;Елена Исинбаева. «Почему она не может пользоваться честно заработанным?» Подруга Исинбаевой защищает Елену

легкая атлетика
Елена Исинбаева
Марина Купцова
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