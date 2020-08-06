Легкая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Легкая атлетика
Допинг

Чемпионка Европы из Турции дисквалифицирована на два года после перепроверки допинг-проб

15:53

Турецкая бегунья Гюльджан Мынгыр дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, сообщает сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В пробе спортсменки был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Срок дисквалификации 31-летней бегуньи отсчитывается с 3 февраля 2020 года. Ее результаты с 4 августа 2012 года по 3 августа 2014-го аннулированы.

На чемпионате Европы-2012 в Хельсинки Мангыр завоевала золото в беге на 3000 метров.

Легкая атлетика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир