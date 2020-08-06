Чемпионка Европы из Турции дисквалифицирована на два года после перепроверки допинг-проб

Турецкая бегунья Гюльджан Мынгыр дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, сообщает сайт независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

В пробе спортсменки был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Срок дисквалификации 31-летней бегуньи отсчитывается с 3 февраля 2020 года. Ее результаты с 4 августа 2012 года по 3 августа 2014-го аннулированы.

На чемпионате Европы-2012 в Хельсинки Мангыр завоевала золото в беге на 3000 метров.