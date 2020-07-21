Чемпионат США по легкой атлетике отменен впервые за 144 года

Федерация легкой атлетики США объявила, что в нынешнем сезоне национальный чемпионат проводиться не будет.

Соревнования, которые берут свое начало в 1876 году и не прерывались даже на время войн, были намечены на сентябрь этого года. Но федерация отказалась от этих планов в связи с пандемией. «Проблемы с безопасностью оказались слишком серьезными, чтобы их преодолеть, — говорится в пресс-релизе организации. — Нам не рекомендовано проводить массовое мероприятие с участием спортсменов из разных регионов страны».

Как сообщает NВС, теперь турнир намечен на июнь 2021 года в Юджине. При этом не исключается участие спортсменов из США в Бриллиантовой лиге, которая стартует 14 августа этого года в Монако. Международная федерация легкой атлетики пока не отменила данный старт.