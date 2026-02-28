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28 февраля, 14:29

Бегун Никитин защитил титул чемпиона России в помещении

Алина Савинова

Бегун Владимир Никитин одержал победу на дистанции 3000 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в Южно-Сахалинске.

33-летний спортсмен показал время 7 минут 54,05 секунды. Он является многократным чемпионом и рекордсменом страны в беге на средние и длинные дистанции.

Вторым стал Егор Лимонов (7 минут 54,87 секунды), третьим — Сергей Шаров (7.58,57).

Женский забег на 3000 метров выиграла Лилия Мендаева с результатом 9 минут 1,29 секунды. Серебро завоевала Анастасия Красильникова (9.04,85), бронзу — Мария Ермакова (9.10,13).

Другие результаты дня:

60 метров, женщины

1. Юлия Караваева — 7,26 секунды
2. Виктория Максимова — 7,31
3. Алена Михайлович — 7,39

60 метров, мужчины

1. Алексей Завалий — 6,65 секунды
2. Дмитрий Устинов — 6,66
3. Илья Сазонов — 6,67

Толкание ядра, женщины

1. Алена Гордеева — 17,87 метра
2. Снежана Трофимец — 17,02
3. Екатерина Бурмистрова — 16,36

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легкая атлетика
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