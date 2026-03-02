Ткалич стала пятикратной чемпионкой России по легкой атлетике в помещении

Легкоатлетка Полина Ткалич выиграла забег на 400 м на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.

25-летняя спортсменка показала результат 51,78 секунды. Она стала пятикратной чемпионкой России в помещении. Серебро у Дарьи Тихоновой (53,48). Третьей стала Валерия Савенкова (53,59).

Победитель мужского забега на 400 м — Артем Арасланов (47,01). В тройку также вошли Федор Кулаков (47,07) и Максим Федяев (47,25).

Илья Телькунов выиграл золото в тройном прыжке с результатом 17 м. Дмитрий Чижиков (16,81) — второй, Виталий Павлов (16,58) — третий.

Валерия Москвитина стала победительницей пятиборья с результатом 4512. Серебро у Марианны Бакосовой (4348), бронза — у Анны Алферовой (4235).

Максим Афонин стал чемпионом России в толкании ядра (20,57). В тройку вошли Семен Бородаев (20,06) и Александр Бабенко (18,71).

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