Пасечник выиграл забег на 800 м на чемпионате России, Ожгибесов стал лучшим в прыжках в длину

Дмитрий Пасечник стал победителем забега на 800 метров на чемпионате России по легкой атлетике.

Спортсмен из Иркутской области преодолел дистанцию за 1 минуту 47,41 секунды. Второе место занял Константин Холмогоров (1.47,63), третье — Сергей Дубровский (1.47,99).

У женщин на аналогичной дистанции победила Мария Прохорец (2.00,64). Серебро завоевала Екатерина Реньжина (2.01,73), бронзу — Анастасия Мадышева (2.01,77).

В прыжках в длину среди мужчин золотую медаль выиграл Юрий Ожгибесов (7,84 метра). Второй результат показал Родион Севастьянов (7,64), третий — белорус Владислав Булахов (7,62).

Соревнования по мужскому десятиборью выиграл Максим Андралойть из Белоруссии, который набрал 8080 балла. Вторая позиция у Степана Кекина (7962), третья — у Александра Комарова (7709).

Чемпионат России по легкой атлетике проходит на Центральном стадионе в Казани с 7 по 10 августа.