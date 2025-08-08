Соколова завоевала золото чемпионата России в прыжках в длину

Елена Соколова стала чемпионкой России по легкой атлетике в прыжках в длину. Соревнования проходят в Казани.

Лучший результат 39-летней спортсменки, которая является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, — 6,56 метра. Серебро чемпионата страны завоевала Милана Садовская (6,48), бронзу — Таисия Дмитриева (6,43).

В метании копья победила белоруска Юлия Макеева (59,43 м). Второй стала Валерия Бездольная (59,14), третьей — еще одна представительница Белоруссии Анна Калиновская (56,05).

Женские соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями выиграла Анастасия Красильникова, которая преодолела дистанцию за 9 минут 29,40 секунды. Второй финишировала Екатерина Ивонина (9.32,03), тройку призеров замкнула белоруска Татьяна Шабанова (9.33,32). У мужчин лучшим стал Максим Якушев (8.28,65). На пьедестал также попали Артем Король (8.32,06) и Константин Плохотников (8.32,31).

В соревнованиях по спортивной ходьбе на 10 000 метров среди женщин победу одержала Эльвира Новосельцева (42.55,59). В тройку также вошли Рейхан Каграманова (44.20,61) и Кристина Любушкина (45.22,09).

Женскую эстафету 4х100 м выиграла вторая команда Санкт-Петербурга с результатом 44,01 секунды, а у мужчин чемпионами стали бегуны из Краснодарского края (40,11).