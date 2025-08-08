Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Легкая атлетика

8 августа, 21:08

Соколова завоевала золото чемпионата России в прыжках в длину

Алина Савинова

Елена Соколова стала чемпионкой России по легкой атлетике в прыжках в длину. Соревнования проходят в Казани.

Лучший результат 39-летней спортсменки, которая является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, — 6,56 метра. Серебро чемпионата страны завоевала Милана Садовская (6,48), бронзу — Таисия Дмитриева (6,43).

В метании копья победила белоруска Юлия Макеева (59,43 м). Второй стала Валерия Бездольная (59,14), третьей — еще одна представительница Белоруссии Анна Калиновская (56,05).

Женские соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями выиграла Анастасия Красильникова, которая преодолела дистанцию за 9 минут 29,40 секунды. Второй финишировала Екатерина Ивонина (9.32,03), тройку призеров замкнула белоруска Татьяна Шабанова (9.33,32). У мужчин лучшим стал Максим Якушев (8.28,65). На пьедестал также попали Артем Король (8.32,06) и Константин Плохотников (8.32,31).

В соревнованиях по спортивной ходьбе на 10 000 метров среди женщин победу одержала Эльвира Новосельцева (42.55,59). В тройку также вошли Рейхан Каграманова (44.20,61) и Кристина Любушкина (45.22,09).

Женскую эстафету 4х100 м выиграла вторая команда Санкт-Петербурга с результатом 44,01 секунды, а у мужчин чемпионами стали бегуны из Краснодарского края (40,11).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
легкая атлетика
Читайте также
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • baruv

    Деградация...

    09.08.2025

  • Alesya Shkiryak

    Я уже около 2-ух месяцев работаю с ним и решила в знак благодарности написать ему отзыв. Нашла я его на сайте, чисто случайно листая ленту и поняла, что этот человек занимается матчами на точный счет. Он мне все грамотно объяснил, скинул отзывы и рассказал суть работы. Я приобрела информацию и получила выигрыш на карту https://t.me/tanakasell

    08.08.2025

    • Пасечник выиграл забег на 800 м на чемпионате России, Ожгибесов стал лучшим в прыжках в длину

    Вовк — о причинах старта с травмой: «Нужно отрабатывать зарплату»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости