Чемпионат России по легкой атлетике: расписание соревнований и где смотреть трансляцию

Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 14 по 19 августа в Екатеринбурге. Соревнования прохожят на легкоатлетическом стадионе МАУ «СОК «Калининец», расположенном по адресу ул. Краснофлотцев, д. 48.

Прямая трансляция соревнований доступна в эфире телеканалов «Матч ТВ», «Матч! Страна», «Матч! Арена», «Матч! Планета», а также в группе Всероссийской федерации легкой атлетики в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат России по легкой атлетике: расписание соревнований 18 августа