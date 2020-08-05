Чемпионат России по легкой атлетике перенесен в Челябинск

Чемпионат России по легкой атлетике в 2020 году пройдет в Челябинске, сообщает официальный сайт ВФЛА. Изначально турнир должен был пройти в Чебоксарах, но от его проведения было решено отказаться в связи с пандемией коронавируса.

«Столица Южного Урала примет главный старт сезона 8 сентября. Программа чемпионата рассчитана на 4 соревновательных дня. В последнее время, как правило, национальный чемпионат проходил в течении трех дней. В 2020 программа увеличена за счет участия в турнире многоборцев и параллельного проведения в рамках чемпионата первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет», — говорится на сайте ВФЛА.