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Чемпионат России по легкой атлетике перенесен в Челябинск

19:56

Чемпионат России по легкой атлетике в 2020 году пройдет в Челябинске, сообщает официальный сайт ВФЛА. Изначально турнир должен был пройти в Чебоксарах, но от его проведения было решено отказаться в связи с пандемией коронавируса.

«Столица Южного Урала примет главный старт сезона 8 сентября. Программа чемпионата рассчитана на 4 соревновательных дня. В последнее время, как правило, национальный чемпионат проходил в течении трех дней. В 2020 программа увеличена за счет участия в турнире многоборцев и параллельного проведения в рамках чемпионата первенства России среди юниоров и юниорок до 23 лет», — говорится на сайте ВФЛА.

Дополнительная информация:

http://rusathletics.info/125495

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