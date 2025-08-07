Чемпионат России по легкой атлетике 2025: даты и место проведения, расписание соревнований, все финалы

Чемпионат России по легкой атлетике 2025 пройдет с 7 по 10 августа в Казани

Чемпионат России по легкой атлетике-2025 пройдет с 7 по 10 августа на Центральном стадионе в Казани. Медали будут разыгрываться в каждый из соревновательных дней турнира.

Чемпионат России по легкой атлетике 2025: расписание соревнований (финалы)

7 августа, четверг

10.00. Начало соревновательного дня

17.00. Женщины. Метание диска

17.05. Женщины. Толкание ядра

19.00. Мужчины. Толкание ядра

19.10. Женщины. 100 м

19.20. Мужчины. 100 м

19.30. Женщины. 5000 м

20.00. Мужчины. 5000 м

20.35. Церемония открытия

8 августа, пятница

9.30. Начало соревновательного дня

17.00. Женщины. Эстафета 4х100

17.05. Мужчины. Прыжок в длину

17.15. Мужчины. Эстафета 4х100

17.25. Мужчины. 800 м

17.35. Женщины. 800 м

18.45. Женщины. Прыжок в длину

18.55. Мужчины. 3000 м с/п

19.00. Женщины. Метание копья

19.10. Женщины. 3000 м с/п

19.30. Женщины. Ходьба 10 000 м

20.30. Церемония награждения (призеров заключительных видов дня)

9 августа, суббота

9.30. Начало соревновательного дня

17.00. Мужчины. Прыжок с шестом

17.05. Мужчины. Метание диска

17.30. Женщины. Прыжок в высоту

18.00. Мужчины. Тройной прыжок

18.10. Женщины. 400 м c/б

18.25. Мужчины. 400 м c/б

18.40. Мужчины. 400 м

18.55. Женщины. 400 м

19.10. Мужчины. Метание копья

19.10. Женщины. 10 000 м

20.00. Церемония награждения (призеров заключительных видов дня)

10 августа, воскресенье

16.00. Церемония награждения

16.30. Женщины. Метание молота

17.00. Женщины. Прыжок с шестом

17.30. Мужчины. Прыжок в высоту

17.50. Мужчины. 1500 м

18.00. Женщины. 1500 м

18.00. Мужчины. Метание молота

18.00. Женщины. Тройной прыжок

18.15. Женщины. 200 м

18.25. Мужчины. 200 м

18.40. Женщины. Эстафета 4х400 м

18.50. Мужчины. Эстафета 4х400 м

19.05. Женщины. 100 м с/б

19.20. Мужчины. 110 м с/б

19.30. Мужчины. Ходьба 10 000 м

20.20. Церемония закрытия

Трансляции чемпионата России можно смотреть в прямом эфире на телеканале с сайтом «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также в сообществе ВФЛА в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».