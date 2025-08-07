Чемпионат России по легкой атлетике 2025: даты и место проведения, расписание соревнований, все финалы
Чемпионат России по легкой атлетике-2025 пройдет с 7 по 10 августа на Центральном стадионе в Казани. Медали будут разыгрываться в каждый из соревновательных дней турнира.
Чемпионат России по легкой атлетике 2025: расписание соревнований (финалы)
7 августа, четверг
10.00. Начало соревновательного дня
17.00. Женщины. Метание диска
17.05. Женщины. Толкание ядра
19.00. Мужчины. Толкание ядра
19.10. Женщины. 100 м
19.20. Мужчины. 100 м
19.30. Женщины. 5000 м
20.00. Мужчины. 5000 м
20.35. Церемония открытия
8 августа, пятница
9.30. Начало соревновательного дня
17.00. Женщины. Эстафета 4х100
17.05. Мужчины. Прыжок в длину
17.15. Мужчины. Эстафета 4х100
17.25. Мужчины. 800 м
17.35. Женщины. 800 м
18.45. Женщины. Прыжок в длину
18.55. Мужчины. 3000 м с/п
19.00. Женщины. Метание копья
19.10. Женщины. 3000 м с/п
19.30. Женщины. Ходьба 10 000 м
20.30. Церемония награждения (призеров заключительных видов дня)
9 августа, суббота
9.30. Начало соревновательного дня
17.00. Мужчины. Прыжок с шестом
17.05. Мужчины. Метание диска
17.30. Женщины. Прыжок в высоту
18.00. Мужчины. Тройной прыжок
18.10. Женщины. 400 м c/б
18.25. Мужчины. 400 м c/б
18.40. Мужчины. 400 м
18.55. Женщины. 400 м
19.10. Мужчины. Метание копья
19.10. Женщины. 10 000 м
20.00. Церемония награждения (призеров заключительных видов дня)
10 августа, воскресенье
16.00. Церемония награждения
16.30. Женщины. Метание молота
17.00. Женщины. Прыжок с шестом
17.30. Мужчины. Прыжок в высоту
17.50. Мужчины. 1500 м
18.00. Женщины. 1500 м
18.00. Мужчины. Метание молота
18.00. Женщины. Тройной прыжок
18.15. Женщины. 200 м
18.25. Мужчины. 200 м
18.40. Женщины. Эстафета 4х400 м
18.50. Мужчины. Эстафета 4х400 м
19.05. Женщины. 100 м с/б
19.20. Мужчины. 110 м с/б
19.30. Мужчины. Ходьба 10 000 м
20.20. Церемония закрытия
Трансляции чемпионата России можно смотреть в прямом эфире на телеканале с сайтом «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также в сообществе ВФЛА в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».