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Чемпионат России по эстафетам в Брянске перенесли на неопределенный срок

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Чемпионат и первенства России по легкоатлетическим эстафетам, которые должны были пройти 5 и 6 сентября в Брянске, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях были отменены все массовые мероприятия для обеспечения безопасности граждан.

О новых датах проведения соревнований будет объявлено дополнительно.

Источник: Всероссийская федерация легкой атлетики
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