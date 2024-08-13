Чемпионат России по эстафетам в Брянске перенесли на неопределенный срок

Чемпионат и первенства России по легкоатлетическим эстафетам, которые должны были пройти 5 и 6 сентября в Брянске, перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях были отменены все массовые мероприятия для обеспечения безопасности граждан.

О новых датах проведения соревнований будет объявлено дополнительно.