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Чемпионат России-2020 планируется провести в Челябинске

16:01
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Челябинская федерация легкой атлетики намерена провести в Челябинске перенесенный чемпионат России, на который ранее претендовали Чебоксары и Смоленск, сообщает ТАСС.

Изначально летний чемпионат России — 2020 должен был пройти в конце июня в Чебоксарах. Затем из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести турнир на начало сентября, сохранив за столицей Чувашии право на его проведение. Президиум ВФЛА, прошедший 23 июля, из-за сложной эпидемиологической обстановки предложил перенести этот турнир в Смоленск.

Теперь планируется, что чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9085899

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