Чемпионат России-2020 планируется провести в Челябинске
16:01
Челябинская федерация легкой атлетики намерена провести в Челябинске перенесенный чемпионат России, на который ранее претендовали Чебоксары и Смоленск, сообщает ТАСС.
Изначально летний чемпионат России — 2020 должен был пройти в конце июня в Чебоксарах. Затем из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести турнир на начало сентября, сохранив за столицей Чувашии право на его проведение. Президиум ВФЛА, прошедший 23 июля, из-за сложной эпидемиологической обстановки предложил перенести этот турнир в Смоленск.
Теперь планируется, что чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября.
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