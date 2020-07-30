Чемпионат России-2020 планируется провести в Челябинске

Челябинская федерация легкой атлетики намерена провести в Челябинске перенесенный чемпионат России, на который ранее претендовали Чебоксары и Смоленск, сообщает ТАСС.

Изначально летний чемпионат России — 2020 должен был пройти в конце июня в Чебоксарах. Затем из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести турнир на начало сентября, сохранив за столицей Чувашии право на его проведение. Президиум ВФЛА, прошедший 23 июля, из-за сложной эпидемиологической обстановки предложил перенести этот турнир в Смоленск.

Теперь планируется, что чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября.