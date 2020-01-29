Чемпионат мира по легкой атлетике перенесен на 2021 год из-за коронавируса

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, запланированный на март 2020 года в Китае, перенесен на 2021 год из-за коронавируса, информирует пресс-служба Международной федерации (World Athletics).

Турнир должен был пройти в Нанкине 13-15 марта.

Как отмечается, от варианта переноса турнира в другую страну решили отказаться, потому что это бы привело к изменению сроков проведения.

— Мы рассмотрели вариант переноса соревнований в другую страну и хотим поблагодарить города, которые вызвались принять у себя чемпионат, — говорится в сообщении. — Однако, учитывая обеспокоенность по поводу распространения вируса за пределы Китая, мы решили не использовать этот вариант, так как это может повлечь за собой перенос на еще большее время.

Напомним, по последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человека, из них 132 скончались. Случаи заболевания зарегистрированы во многих других странах.