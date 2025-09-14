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Легкая атлетика

14 сентября 2025, 16:50

Ямаец Севилл и американка Джефферсон-Вуден стали чемпионами мира в беге на 100 м

Игнат Заздравин
Корреспондент
Облик Севилл.
Фото Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио состоялись забеги на дистанции 100 метров.

Победителем мужского забега стал ямаец Облик Севилл. Он финишировал с результатом 9,77 секунды. Вторым стал его соотечественник Кишане Томпсон (9,82). Бронза у американца Ноа Лайлза (9,89).

Женский забег выиграла американка Меллиса Джефферсон-Вуден с результатом 10,61 секунды. Это четвертое время на этой дистанции за всю историю. Серебряная медаль у Тины Клейтон из Ямайки (10,76). Третьей финишировала Жюльен Альфред (Сент-Люсия, 10,84).

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легкая атлетика
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