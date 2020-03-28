Чемпионат мира может быть перенесен с 2021 на 2022 год

Всемирная легкоатлетическая организация (World Athletics) рассматривает возможность переноса старта чемпионата мира 2021 года с целью освободить эти сроки под Олимпийские игры 2020 года. ЧМ, который запланирован в американском Орегоне с 6 по 21 августа 2021 года, может быть отложен до 2022 года, сообщает Kyodo.

— Никто не ожидал такой проблемы, — сказал глава организации Себастьян Коу. — Так что нужно проявить гибкость. Пусть даже чемпионат мира будет проходить два года подряд — в 2022 и 2023 годах.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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