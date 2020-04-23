Чемпионат Европы-2020 по легкой атлетике отменен из-за коронавируса

Организаторы чемпионата мира по легкой атлетике в 2020 году на официальном сайте сообщили об отмене турнира из-за пандемии коронавируса.

Соревнования должны были пройти в Париже с 26-го по 30 августа.

— В связи с беспрецедентным кризисом в области здравоохранения, а также в то время, когда риски, связанные с пандемией, все еще не находятся под контролем, оргкомитет и Федерация легкой атлетики Франции решили занять ответственную позицию, поставив здоровье человека и борьбу с вирусом на первое место, — говорится в сообщении.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 698 861 человек. Зафиксировано 188 884 летальных исхода от инфекции, вылечились 740 366 человек.