Чемпион России по прыжкам в высоту Лысенко верит, что россиян допустят на международные старты

Российский легкоатлет Данил Лысенко признался, что верит в допуск российских спортсменов на международные соревнования.

«Надежда не умирает, что допустят. Верю все-таки, что еще несколько лет зацеплю на международной арене, попрыгаю. Мотивирует сейчас больше финансовая мотивация. По-честному, семью хочу, детей. Это тоже моя мотивация», — цитирует Лысенко РИА «Новости».

В воскресенье, 10 августа Лысенко выиграл чемпионат России-2025 в Казани в прыжках в высоту. Он показал результат 2,27 метра.