Чемпион России по прыжкам с шестом Соловьев — о турнире в Альбукерке: «Очень хочу поездить по локациям, где снимали «Во все тяжкие»

Прыгун с шестом Александр Соловьев, с 15 декабря учащийся в техасском университете A&M и выступающий на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта, в интервью «СЭ» рассказал о планах ближайших соревнований.

— Где следующие старты?

— Самое важное — это конференция и чемпионат NCAA. А следующий старт — 31 января в Альбукерке. Говорят, что это лучший манеж в США и, как мне кажется, в мире. Нас подводят к этому старту: сейчас разгрузочная неделя, затем начинаем работать под соревнования.

— Ты держишь в голове, что события сериала «Во все тяжкие» происходили именно в Альбукерке?

— Да, это мой любимый сериал. Очень хочу поездить по локациям, хоть одним глазком посмотреть. Надеюсь, будет время на все это.