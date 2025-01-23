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Чемпион России по прыжкам с шестом Соловьев — о стипендии в США: «46 тысяч долларов в год, но я получаю только малую часть»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Прыгун с шестом Александр Соловьев
Александр Соловьев.
Фото Global Look Press

Прыгун с шестом Александр Соловьев, с 15 декабря учащийся в техасском университете A&M и выступающий на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта, в интервью «СЭ» рассказал о размере стипендии и особенностях питания в университетском кампусе.

— Какую тебе платят стипендию?

— По документам — 46 тысяч долларов в год. Но эти деньги идут на оплату обучения, поэтому я не вижу большую их часть. Остается что-то на карманные расходы, плюс нам начисляют деньги, когда мы едем на соревнования, для покрытия расходов. Наш старший тренер считает, что важно обеспечить спортсменам комфортный быт, питание и прочие условия на соревнованиях.

— Денег хватает?

— На базовые расходы хватает с запасом. Плюс у нас бесплатная столовая, там замечательно кормят, причем пускают только спортсменов. Могут приготовить все, что захочешь. Хочешь стейк? Заказываешь. Это бесплатно. Плюс — готовая пища, все, что ты, как мне кажется, можешь захотеть, там будет — паста, креветки, рыба, мясо. Все, что нужно спортсменам для питания и восстановления. Дополнительно нам дают разные снеки — вафли, протеиновые батончики и шейки, это все в свободном доступе, и, когда ты захочешь, можешь это взять.

— Просто уточню. Обычные студенты в эту столовую зайти не могут?

— Да, у нас две столовые, может, даже больше. Одна — только для спортсменов. Вторая или остальные — для обычных студентов.

Александр Соловьев. «Взял с собой русскую изоленту». Чемпион России уехал учиться и выступать в США

легкая атлетика
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