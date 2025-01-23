Чемпион России по прыжкам с шестом Соловьев — об уходе из фигурного катания: «Расстался с партнершей, потом поменял тренера...»

Чемпион России по прыжкам с шестом Александр Соловьев, до одиннадцати лет занимавшийся фигурным катанием, в интервью «СЭ» рассказал о причине смены вида спорта.

Сейчас россиянин учится в техасском университете A&M и выступает на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта.

— Мир фигурного катания даже не в курсе, что потерял танцора ростом 198 см.

— Да, в три года у меня было воспаление аденоидов, и рекомендовали дышать фреоном, а он как раз в избытке на искусственных катках. Начал кататься, меня заметил тренер, и все, я стал заниматься. Сначала одиночным, затем танцами на льду.

— Почему в 11 лет это закончилось?

— Я расстался с партнершей, потом мы поменяли тренера, долго не могли найти новую пару... И как-то посидели, подумали, решил закончить. Выбирал, куда пойти дальше. А у меня дедушка прыгал с шестом, и у него был знакомый, точнее, наверное, лучший друг — Александр Сергеевич Бурт, тренер по прыжкам в высоту. Через него меня передали Олегу Вячеславовичу, с которым мы до сих пор работаем вместе.

— Если сейчас на коньки встанешь, не упадешь?

— Хороший вопрос. Я вставал на коньки, после того как пришел в шест, два раза. Первый — почти сразу, но тренер запретил, потому что я ужасно бегал, а он сказал, что коньки плохо влияют на технику бега. Второй — лет пять назад, на Новый год. Тогда не упал. Но что будет, если встану сейчас, не знаю.