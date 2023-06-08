Легкая атлетика
Новости
Статьи Олимпиада Чемпионат мира
Игры
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 13:56

Чемпион мира в прыжках в длину Меньков допустил завершение карьеры в конце сезона

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Меньков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Победитель чемпионата мира по легкой атлетике (2013) в прыжках в длину Александр Меньков сообщил, что может завершить спортивную карьеру в конце текущего сезона.

«Последний раз я прыгал за восемь метров в начале прошлого года, — цитирует ТАСС Менькова. — Скорость у меня еще есть, но боль в ноге не дает возможности как следует оттолкнуться. Все, что у меня есть сейчас, получается только за счет быстрого разбега. И уже есть мысли, что этот сезон будет для меня последним, но посмотрю еще, как все сложится. Хочется, конечно, подольше задержаться в спорте, тяжело резко завязывать. Но в этом сезоне намерен выступать на всех стартах. Я так понимаю, что мое тело уже немного сопротивляется физическим нагрузкам. Голова пытается наладить с ним контакт, порой все получается, но затем то спина, то ахилл не дают реализовать желаемое. Каждый день ждешь какого-то очередного неприятного сюрприза».

32-летний Меньков занял 7-е место на Дне прыжков в длину в Москве с результатом 7,24 метра. После соревнований спортсмен обратился за помощью к врачам из-за болевых ощущений в ахилле.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Александр Меньков
0
Читайте также
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион Европы в прыжках в высоту Цыплаков завершил карьеру

Лебедева назвала непогоду причиной серебра на Олимпиаде в Сиднее
Новости
RSS RSS
Все новости