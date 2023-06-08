Чемпион мира в прыжках в длину Меньков допустил завершение карьеры в конце сезона

Победитель чемпионата мира по легкой атлетике (2013) в прыжках в длину Александр Меньков сообщил, что может завершить спортивную карьеру в конце текущего сезона.

«Последний раз я прыгал за восемь метров в начале прошлого года, — цитирует ТАСС Менькова. — Скорость у меня еще есть, но боль в ноге не дает возможности как следует оттолкнуться. Все, что у меня есть сейчас, получается только за счет быстрого разбега. И уже есть мысли, что этот сезон будет для меня последним, но посмотрю еще, как все сложится. Хочется, конечно, подольше задержаться в спорте, тяжело резко завязывать. Но в этом сезоне намерен выступать на всех стартах. Я так понимаю, что мое тело уже немного сопротивляется физическим нагрузкам. Голова пытается наладить с ним контакт, порой все получается, но затем то спина, то ахилл не дают реализовать желаемое. Каждый день ждешь какого-то очередного неприятного сюрприза».

32-летний Меньков занял 7-е место на Дне прыжков в длину в Москве с результатом 7,24 метра. После соревнований спортсмен обратился за помощью к врачам из-за болевых ощущений в ахилле.