Чемпион мира барьерист Шубенков не разочарован шестым местом на турнире в Екатеринбурге

Чемпион мира в беге на 110 метров Сергей Шубенков не испытывает разочарования от того, что не сумел войти в тройку призеров на «Рождественских стартах» в Екатеринбурге.

«Стартовый разгон получился неплохой для меня, но я допустил ошибки на дистанции. Более грязный бег получился в финале, чем в квалификации, там я пробежал нормально, но не быстро. Но пока вот так могу. Хотя я всегда долго вкатываюсь, мне это тяжело пока дается.

Оценю этот результат на четыре с минусом по пятибалльной системе. Да, сегодня только шестое место, ребята бегут 60 метров, а я не успеваю их догнать. Думаю, набегу, как летом, а барьеры закончились уже. Но никакой растерянности от результата нет, я же добавляю по ходу сезона, полторы сотых секунды скинул с омского результата», — рассказал Шубенков ТАСС.

7 января Шубенков в финале забега на 60 метров с барьерами занял шестое место с результатом 7,91 секунды. Победителем забега стал Анатолий Киселев (7,67), вторым финишировал белорус Виталий Парахонько (7,72), третьим — Степан Кекин (7,74).