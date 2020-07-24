Чемпион мира-2017 Манангои отстранен за пропуск допинг-тестов

Чемпион мира в беге на 1500 м Элайджа Манангои временно дисквалифицирован, сообщает BBC. 27-летнего кенийца обвиняют в пропуске трех допинг-тестов в течение года.

— Новость о моем отстранении опустошила меня, я стараюсь прийти в себя. Все, что я могу сказать: ни один из пропущенных допинг-тестов в 2019 году, не показали бы ничего, потому что я всегда соревновался как чистый атлет.

Манангои выиграл забег на 1500 м в 2017 году, а два года спустя завоевал серебро на этой же дистанции.