Чемпион Европы в прыжках в высоту Цыплаков завершил карьеру

Александр Цыплаков, отец и тренер прыгуна в высоту Даниила Цыплакова, сообщил, что спортсмен решил завершить карьеру.

«Даниил решил завершить карьеру, причиной тому стали хронические проблемы с мениском, — цитирует ТАСС Цыплакова. — После того, как ему в третий раз почистили мениск, стало ясно, что смысла прыгать больше нет, высоких результатов уже невозможно добиться».

30-летний Цыплаков — победитель зимнего чемпионата Европы (2015), в составе сборной России он стал победителем командного европейского первенства в Чебоксарах (2015).

Последний раз спортсмен принимал участие в соревнованиях год назад, когда на Дне прыжков в высоту в Москве занял 3-е место с результатом 2,20 метра.