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Чемпион Европы в прыжках в высоту Цыплаков завершил карьеру

Мария Гусева
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Александр Цыплаков, отец и тренер прыгуна в высоту Даниила Цыплакова, сообщил, что спортсмен решил завершить карьеру.

«Даниил решил завершить карьеру, причиной тому стали хронические проблемы с мениском, — цитирует ТАСС Цыплакова. — После того, как ему в третий раз почистили мениск, стало ясно, что смысла прыгать больше нет, высоких результатов уже невозможно добиться».

30-летний Цыплаков — победитель зимнего чемпионата Европы (2015), в составе сборной России он стал победителем командного европейского первенства в Чебоксарах (2015).

Последний раз спортсмен принимал участие в соревнованиях год назад, когда на Дне прыжков в высоту в Москве занял 3-е место с результатом 2,20 метра.

Источник: ТАСС
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