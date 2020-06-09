Чемпион Европы 2010 года в прыжках в высоту Шустов дисквалифицирован на 4 года

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал многократного призера чемпионата России и чемпиона Европы-2010 Александра Шустова на четыре года, сообщает Sportnet.

Международная организация постановила, что Шустов обвиняется в использовании запрещенной субстанции или запрещенного метода. Бан атлета отсчитывается с 5 июня 2020 года, а его результаты аннулированы в период с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года.

В составе российской национальной команды 35-летний Шустов не только выигрывал первенство Европы в Барселоне, но также становился бронзовым призером чемпионата Европы в помещении в 2011-м. Его фамилия фигурировала в списке Ричарда Макларена, занимавшегося расследование допингового скандала в отечественном спорте. Из-за этого прыгун в высоту на некоторое время был вынужден приостановить работу в качестве члена президиума Всероссийской федерации легкой атлетики, куда был выбран в 2016 году.