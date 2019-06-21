Чемпион Азии в беге с препятствиями дисквалифицирован за допинг

Иранец Хоссейн Кейхани, специализирующийся в беге на 3000 метров с препятствиями, дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Легкоатлет отстранен за применение запрещенного вещества эритропоэтина (ЭПО), cообщает пресс-служба независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU). Его результаты с 21 апреля по 21 мая 2019 года аннулированы. Срок дисквалификации отсчитывается с 21 мая этого года.

Кейхани – чемпион Азии 2017 года в беге на 3000 метров с препятствиями, победитель чемпионата Азии в помещении (2018) и победитель Азиатских игр (2018) в этой дисциплине.