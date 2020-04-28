«Чегин страшнее Коулмана. Он сильно разнаглел». Чемпион мира ответил на провокационный вопрос

Чемпион мира в беге на 110 м с/б Сергей Шубенков порассуждал на тему допинга. По мнению спортсмена, тренера мордовских ходоков Виктор Чегин, более 20 учеников которого были дисквалифицированы, необходимо было остановить гораздо раньше.

— Коулман или Чегин: кто для вас страшнее в плане проступков?

— Чегин, конечно. Сколько через него человек прошло? Он собственно и начал то движение вниз. Сильно разнаглел. Его надо было остановить намного раньше, но это не было сделано. И еще года за два до нашего отстранения было понятно, что все куда-то туда идет.

— Почему его не смогли остановить?

— Заигрались, наверное. Сильно хорошо было. Классно же, когда медали идут, деньги идут, слава идет — и ее много. Мне кажется, просто не смогли остановиться. (Владимир Иванов)