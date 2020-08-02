CAS зарегистрировал иск Шустова к ВФЛА и World Athletics

Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал иск дисквалифицированного на четыре года российского прыгуна в высоту Александра Шустова к Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает ТАСС.

Российский прыгун в высоту, дисквалифицированный CAS на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщил, что не согласен с этим решением и подал апелляцию.

Арбитр CAS признал Шустова нарушившим антидопинговые правила и дисквалифицировал на четыре года (с 5 июня 2020 года). Аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года. В течение 45 дней спортсмен имел право подать апелляцию в панель арбитров Спортивного арбитражного суда, которая является конечной инстанцией.