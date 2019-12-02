CAS в марте рассмотрит апелляции дисквалифицированных Ухова и еще четверых российских атлетов

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) 3-5 марта 2020 года рассмотрит апелляции на дисквалификацию пятерых российских легкоатлетов, сообщает пресс-служба организации. Люкман Адамс (тройной прыжок), Юлия Кондакова, Екатерина Галицкая (обе — бег с барьерами), Иван Ухов, Светлана Школина (оба — прыжки в высоту) 22 февраля оспорили решение о дисквалификации.

31 января и 1 февраля 13 российских легкоатлетов были отстранены CAS за нарушение антидопинговых правил. Помимо Адамса, Кондаковой, Галицкой, Ухова и Школиной, дисквалификации получили Вера Ганеева (метание диска), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег на короткие дистанции), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота) и Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба).