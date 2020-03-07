CAS рассмотрел апелляции Ухова и еще четверых российских легкоатлетов

Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляции о дисквалификации пятерых спортсменов, сообщает Associated Press.

Среди спортсменов Люкман Адамс (тройной прыжок), Юлия Кондакова, Екатерина Галицкая (обе — бег с барьерами), Иван Ухов и Светлана Школина (оба — прыжки в высоту).

Суд признал, что пять спортсменов смогли дать показания по видеосвязи. CAS должен вынести вердикт в ближайшие недели.

Спортсмены были забанены после того, как было обнаружено, что они употребляли коктейль из стероидов.

31 января и 1 февраля 13 российских легкоатлетов были отстранены CAS за нарушение антидопинговых правил. Помимо Адамса, Кондаковой, Галицкой, Ухова и Школиной, дисквалификации получили Вера Ганеева(метание диска), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег на короткие дистанции), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова(метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова(метание молота) и Анися Кирдяпкина (спортивная ходьба).