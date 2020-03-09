CAS отменил дисквалификацию американского прыгуна в длину Лоусона

Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию, наложенную Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на прыгуна в длину Джарриона Лоусона из-за положительного теста на допинг, сообщает NBC.

Лоусон был дисквалифицирован на четыре года в мае 2019 года. Его допинг-проба, взятая в июне 2018 года, дала положительный результат на эпитренболон.

В релизе CAS утверждается, что запрещенное вещество попало в кровь Лоусона непреднамеренно. Вещество содержалось в пище, которую спортсмен употреблял в ресторане за день до прохождения допинг-теста.

25-летний Лоусон является серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину.