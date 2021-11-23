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Допинг

CAS отклонил апелляцию легкоатлета Шустова на четырехлетнюю дисквалификацию за допинг

19:55
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского прыгуна в высоту Александра Шустова, сообщается на официальном сайте организации.

Как сказано в заявлении, комиссия CAS не нашла в представленных материалах причин для отмены оспариваемого решения и полностью подтвердила выводы комиссии первой инстанции, отклонив апелляцию. Дисквалификация атлета продолжит действовать до июня 2024 года.

В июне 2020 года 37-летний Шустов был дисквалифицировал на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсмена, которые были показаны с 8 июля 2013 года по 7 июля 2017 года, аннулированы.

Дополнительная информация:

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Media_Release_7294.pdf

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