CAS оставил в силе дисквалификацию украинских легкоатлеток Земляк и Повх

Спортивный арбитражный суд (CAS) изменил только даты начала дисквалификаций украинских легкоатлеток Ольги Земляк (400 м) и Олеси Повх (спринт). Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) дисквалифицировала Земляк на 8 лет и Повх на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

После слушаний по апелляциям спортсменок CAS оставил решение ФЛАУ в силе, но изменил начало срока отстранения. Дисквалификация Земляк начинается 5 июля 2016 года, Повх – 15 июня 2016 года, с момента взятия положительных допинг-проб.