CAS не получал апелляцию от бегуньи Савиной, дисквалифицированной на 12 лет

CAS не получал апелляцию от российской бегуньи Ксении Савиной на решение ИААФ дисквалифицировать ее на 12 лет за нарушение антидопинговых правил.
– До сегодняшнего дня CAS не получал апелляцию от Савиной, – цитирует ТАСС сотрудника отдела коммуникаций CAS Кэти Хогг.
Савина выступала в беге на средние дистанции. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 6 мая 2019 года, без учета временного отстранения. Спортсменка, находясь во временном отстранении, Савина выступала на международных соревнованиях под именем украинки Галины Сышко. Украинская спортсменка завершила кареру восемь лет назад.
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