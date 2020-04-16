CAS дисквалифицировал российского тренера за попытку дать взятку допинг-офицеру

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал тренера по легкой атлетике Андрея Еременко. Суд удовлетворил иск Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сентябре 2017 года тренер на соревнованиях в Адлере пытался подкупить инспектора допинг-контроля РУСАДА. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Бегунья Юлия Малуева пыталась уклониться от прохождения допинг-контроля, имитировав плохое самочувствие во время сдачи пробы. Еременко пытался дать взятку допинг-офицеру, чтобы скрыть случившееся.

— Сегодня мы получили вердикт CAS, который признал нашу правоту и дисквалифицировал тренера Еременко на четыре года, — цитирует Пахноцкую ТАСС. — Это было сложное дело, поскольку речь шла, во-первых, о наложении санкций на тренера и, во-вторых, о попытке дачи взятки инспектору допинг-контроля при выполнении миссии. Напомню, это был сентябрь 2017 года, когда прошло только два месяца, как РУСАДА вернули право тестировать самим под наблюдением международных экспертов.