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Сегодня, 12:22

Бывший прыгун с шестом Тим Лобингер умер в возрасте 50 лет

Мария Гусева
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Бывший немецкий легкоатлет Тим Лобингер умер в возрасте 50 лет после борьбы с раком, сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Лобингер специализировался на прыжках с шестом. Он стал первым немцем, который преодолел шестиметровую отметку на соревнованиях под открытым небом в 1997 году.

Лобингер — чемпион мира в закрытых помещениях (2003), серебряный призер чемпионата Европы (1998, 2006). Также атлет четыре раза принимал участие в Олимпийских играх.

После завершения карьеры он работал в футбольном клубе «Лейпциг» тренером по физической подготовке.

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