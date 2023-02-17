Бывший прыгун с шестом Тим Лобингер умер в возрасте 50 лет

Бывший немецкий легкоатлет Тим Лобингер умер в возрасте 50 лет после борьбы с раком, сообщает Deutsche Presse-Agentur.

Лобингер специализировался на прыжках с шестом. Он стал первым немцем, который преодолел шестиметровую отметку на соревнованиях под открытым небом в 1997 году.

Лобингер — чемпион мира в закрытых помещениях (2003), серебряный призер чемпионата Европы (1998, 2006). Также атлет четыре раза принимал участие в Олимпийских играх.

После завершения карьеры он работал в футбольном клубе «Лейпциг» тренером по физической подготовке.