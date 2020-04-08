Бывший итальянский бегун на средние дистанции умер от коронавируса

Бывший итальянский бегун на средние дистанции Донато Сабиа скончался в больнице в 56 лет. Две недели назад спортсмена госпитализировали с коронавирусом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сабиа являлся одним из лучших итальянских легкоатлетов в 1980-х, в 1984 году он становился чемпионом Европы в закрытых помещениях в беге на 800 метров, а также занял 5-е место в забеге на ту же дистанцию на Олимпиаде того же года в Лос-Анджелесе.

По последним данным Worldometers на день 8 апреля всего выявлено 1 433 055 случаев заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 82 138 человек, выздоровело — 302 367.

На день 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.