Бывший генсек ВФЛА Бутов выдвинут на должность президента организации
Бывший генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов поборется за пост президента организации. Его выдвинула Федерация легкой атлетики Свердловской области.
— Мы выдвинули на пост президента Михаила Яковлевича Бутова, который много лет проработал генеральным секретарем Всероссийской федерации легкой атлетики, входил в совет международной федерации, — цитирует ТАСС члена президиума региональной федерации Рафаила Карманова.
Сам Карманов также будет принимать участие в выборах, он выдвинут на должности вице-президента и члена президиума ВФЛА.
На должность главы ВФЛА также претендуют глава Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, спортивный менеджер Михаил Гусев и главный тренер сборной России по легкой атлетике олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский.
Бутов занимал пост генсека ВФЛА 15 лет, до 2017 года. Он участвовал в прошлых выборах президента в 2016 году. Тогда победу одержал Дмитрий Шляхтин. Впоследствии Шляхтин был отстранен из-за допингового дела легкоатлета Данила Лысенко. Исполняющей обязанности президента ВФЛА является Юлия Тарасенко.