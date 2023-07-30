Бывшая российская легкоатлетка Куличенко заявила, что в США нет свободы слова

Бывшая российская прыгунья в высоту Елена Куличенко заявила, что в США нет свободы слова.

«Если начал рассуждать про ЛГБТ или высказываться на расовые темы — это все. Отменят навсегда!» — цитирует спортсменку Sports.ru.

17 июля Куличенко победила на молодежном чемпионате Европы, завоевав для Кипра первую в истории золотую медаль этого турнира.

22-летняя Куличенко перешла в сборную Кипра в 2021 году. Она является серебряной призеркой юниорского первенства России.

В феврале 2021 года на зимнем первенстве России (до 20 лет) она была второй с результатом 1,82 метра. Там же двумя годами ранее Куличенко прыгнула на 1,84 м. Ранее самый высокий прыжок на стадионе удался ей в июле 2017 года на Олимпийском фестивале в Венгрии, где она прыгнула на 1,87 м.